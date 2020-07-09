Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Güney Kore yasta Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu
ASYA

Güney Kore yasta: Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu. Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Haber Merkezi AA
Park Won-soon
Park Won-soon

Güney Kore'de Seul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Park'ın cesedinin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

  • Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, 2011'den bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Koronavirüsün ilk çıktığı Çin'de 9 yeni vaka görülürken Güney Kore'de 50 yeni pozitif vaka tespit edildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün ilk çıktığı Çin'de 9 yeni vaka görülürken Güney Kore'de 50 yeni pozitif vaka tespit edildi
Abone Ol Google News
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Haftanın kapanışında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Rakibinin göğsüne tekme atan Feghouli hakkında karar açıklandı.
Yeni vakalar azalıyor

Yeni vakalar azalıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
Son sözü Rize söyledi

Son sözü Rize söyledi

​Rizespor uzatmalarda attığı 2 golle 'ateş'ten çıktı.
Güney Kore yasta

Güney Kore yasta

​Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu.
Çalışma izni<br>iptal edilecek

Çalışma izni
iptal edilecek

Bakan Soylu patlamaya ilişkin konuştu.

Yedi bankayı affetmedi

Yedi bankayı affetmedi

BDDK 204 milyon 651 bin TL para cezası verdi.
Beş saatlik mesafe iki saate düşüyor

Beş saatlik mesafe iki saate düşüyor

​Türkiye'nin en yükseği olacak köprü için geri sayım başladı.
İki STK'dan<br>ortak açıklama

İki STK'dan
ortak açıklama

'İstanbul Sözleşmesinin dayatmalarını reddediyoruz'

​Bakan Koca ortak basın toplantısı düzenliyor.

Eksiklik varsa<br>tespit edilecek

Eksiklik varsa
tespit edilecek

Soylu patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Sakarya'da bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.