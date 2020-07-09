Güney Kore yasta: Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

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Kastamonu’da 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor: 'Udumbara çiçeği’ cennetten gelen hayır çiçeği olarak biliniyor

Kastamonu’nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan ’udumbara’ çiçeğini fark etti. Yılmaz, “Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim” dedi.