Güney Koreliler Kuzey Kore lideri karşısında sokağa çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Güney Kore lideri Moon Jae-in’i Seul’de ziyaret edeceği tartışmaları ülkenin gündemine oturdu.

Bu habere tepki gösteren birçok Güney Koreli ziyareti protesto etmek için sokaklara döküldü. Eylemciler, Kim gibi bir ‘diktatörün’ cezalandırılması için Seul’e ayak basar basmaz tutuklanması gerektiğini söylüyor.

Güney Kore’de aşırı sağcı Kore Vatanseverler Partisi lideri Ji-yeon, “[Kim] bizim topraklarımıza adım atar atmaz onu yakalayacağız ve ardından başına gelenlerin sorumluluğunu kimse üstlenemeyecek.” dedi. Seul polisi ise, bu iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Pyongyang’da eylülde yapılan zirvede Kim, Moon’a Seul’ü ‘en yakın zamanda’ ziyaret edeceğini söylemişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore yetkilileri önce bu yıl içinde ziyaretin gerçekleşeceğini duyurmuş daha sonra ise yakın bir tarihte görüşmenin planlarında olmadığını belirtmişti.

Uzmanlara göre iki Kore liderinin olası zirvesi, Kuzey Kore ve ABD arasındaki Pyongyang’da nükleer silahlar üzerine yapılan müzakerelerin durgunluğunun gölgesinde kaldı.

İfade özgürlüğü endişeleri

Güney Kore yönetimi, Kim’in Seul’ü ziyareti sırasında barışçıl protestolara dahi Kuzey Kore güvenlik görevlilerinin müdahale edilebileceğinden endişe duyuyor.

Güney Kore’nin Özgür Kore Partisi vekili Baek Seung-joo yaptığı bir açıklamada şöyle dedi: “Kim Jong Un Seul’ü gerçekten ziyaret edecekse, hükümetimizin asla ama asla yapmaması gereken şey Kim karşıtı göstericileri engelleyerek ‘yapay bir karşılama’ hazırlaması.”

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Eylemcilerin özgürce kendilerini ifade edebilmeleri gerektiğini savunan Seung-joo, bu tarz engellemelerin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını belirtti.

Öte yandan eylül ayındaki Pyongyang ziyaretinde bulunan bir Kuzey Kore temsilcisi, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, Kim’in kendisine yönelik protesto ihtimallerinden endişe duymadığını söyledi.