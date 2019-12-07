Dünya Gurbetçiye saldırılar kayıt altında
AVRUPA

Gurbetçiye saldırılar kayıt altında

Avrupa’da gurbetçilere yönelik saldırılar bitmek bilmiyor. Kayıtlara geçen olay sayısı 9 ayda 88 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın sorunlarını yakından takip ediyor. Türkiye’nin yurtdışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları, ülkeye kesin dönüş yapmış olan yaklaşık 3 milyon vatandaş da göz önünde bulundurulduğunda, toplamda 9,5 milyonluk bir kitleyi ilgilendiriyor. Yurtdışındaki Türk toplumuna yönelik Türkiye’nin politikası, oradaki vatandaşların bir yandan ana vatanları, ana dilleri ve kültürleriyle bağlarını korumalarını, diğer yandan bulundukları ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarına etkin birer birey olarak katılmalarını amaçlıyor.

ÇAĞRI MERKEZİ VAR

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığının son yıllarda özellikle Avrupa’da yükselme eğilimine geçmesi ve Batı Avrupa ülkelerindeki Müslüman nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Türk toplumunun ayrımcı uygulama ve saldırılara doğrudan hedef olması, Türkiye’yi harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifli saldırıları takip etmek için bir veri tabanı oluşturdu. Bunun yanısıra, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabileceği bir yardım hattı olarak hizmet veriyor. Bir vatandaşın saldırıya uğraması halinde başkonsolosluklar derhal yetkili yerel makamlar nezdinde gerekli girişimde bulunuyor ve mağdurlara ihtiyaç duydukları hukuki destek dış temsilcilikler tarafından veriliyor.

56’SI ALMANYA’DA

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız’ başlıklı kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ve ekim ayları arasında Türkiye’nin dış temsilciliklerine 88 yabancı düşmanlığı motifli eylem ihbar edildi. Bunların 56’sı Almanya, 7’şer tanesi Avusturya ve İsviçre, 6’sı Fransa, 2’şer tanesi ABD, Hollanda ve Yunanistan’da kayıt altına alındı. Belçika, Bulgaristan, Bosna Hersek, İngiltere, Yeni Zelanda ve Polonya’da da birer olay tespit edildi. Çoğu vakanın polis gibi yetkili kurumlara ihbar edilmediği dikkate alındığında, bu sayıların gerçekte daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

  • Yurtdışında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kurulmuş okullara yönelik mücadele de sürüyor. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bugüne kadar 38 ülkede FETÖ ile bağlantılı okul ve dil kurslarının faaliyetlerini kısmen ya da tamamen sonlandırdı. Bunların 19’unda okullar TMV’na devredildi. TMV, 22 ülkede yeni okul açtı.

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