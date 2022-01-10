Dünya Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Türkiyeden yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi
ASYA

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını Türkiye'den getirilecek ilaçlara açmayı planladıklarını söyledi.Garibaşvili, başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, geçen yılın ekonomik gelişmelerini değerlendirerek, 2022'de atılacak adımları açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Türkiyeden yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceklerini bildirdi
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili

İlaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatlara işaret eden Garibaşvili, ilgili bakanlığın ilaç pazarı araştırma raporu hazırladığını ve bu yönde etkili değişikliklerin yapılacağını söyledi.

İrakli Garibaşvili, ilaç fiyatların düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini aktararak, "Biz aynı zamanda Türkiye pazarını da açmayı planlıyoruz. Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz, bu da tahminlerimize göre ilaç fiyatlarını büyük ölçüde düşürecek." ifadesini kullandı.

Gürcistan ekonomisi yüzde 10,7 büyüdü

Kovid-19'la mücadele çerçevesinde ülke ekonomisi için 2021 yılının ağır başladığını, ama etkili adımlar atılarak yılının sonunda çift rakamlı yıllık ekonomik büyümeyi yakaladıklarını vurgulayan Garibaşvili, "11 aylık ön verilere göre, ekonomik büyüme yüzde 10,7'dir." dedi.

Garibaşvili, Kazakistan'daki gelişmeleri de değerlendirerek, "Kazakistan'da meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olaylar nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Kardeşimiz Kazakistan'a ve Kazak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." diye konuştu.

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