Dünya Guterres Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemiyoruz
AVRUPA

Guterres: Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemiyoruz

New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum." dedi. Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Guterres: Ukrayna-Rusya arasında yakın gelecekte barış görüşmesi beklemiyoruz
BM Genel Sekreteri Antoino Guterres

New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz." diye konuştu.

Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.

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