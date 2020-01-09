Dünya Hafter ateşkes çağrılarını reddetti Saldırılarına devam edecek
AFRİKA

Hafter ateşkes çağrılarını reddetti: Saldırılarına devam edecek

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek saldırılarına devam edeceğini açıkladı. Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Haber Merkezi AA
Darbeci General Halife Hafter
Darbeci General Halife Hafter

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrılarını reddederek saldırılarına devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.

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Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus'taki meclis, gece saatlerinde yayınladıkları açıklamalarla, "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuşlardı.

  • Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
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