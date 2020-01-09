Hafter ateşkes çağrılarını reddetti: Saldırılarına devam edecek Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek saldırılarına devam edeceğini açıkladı. Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Haber Merkezi 09 Ocak 2020, 22:13 Son Güncelleme: 09 Ocak 2020, 22:31 AA