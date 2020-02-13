Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Dünya

Trump'tan kafaları karıştıran açıklama: Nisanda havaların ısınmasıyla koronavirüs biter

Çin'de binden fazla insanın ölümüne neden olan ve dünyada da bir çok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump kafaları karıştırdı. Trump yaptığı açıklmada, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz. Virüsün Çin'in ABD mallarını satın almasını etkileyeceğini sanmıyorum. Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" ifadelerini kullandı.