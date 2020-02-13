Dünya Hafter milislerinden Trablusa roketli saldırı 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
AFRİKA

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hafter milisleri tarafından başkent Trablus’un güney batısındaki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirilen roketli saldırıda bir kahvehane isabet aldı.

Trablus'un Salahaddin bölgesi Eş-Şuk yolundaki kahvehaneye düşen roket nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Dün öğleden sonra Trablus Üniversitesinin hemen güneyindeki yerleşim yerine düzenledikleri saldırıda 5 sivilin yaralanmasına neden olan Hafter milisleri, önceki gün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tacura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.

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Hafter ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdürdü. Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarına 4 fıkrateyn gönderdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'Ufkun ötesinde görünecek Türk savaş gemileri varlığının karadakiler üzerinde yaratacağı güvenin büyüklüğü ölçülemez' açıklamasını yaptı.


  • Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
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