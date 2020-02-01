Dünya Hafterden Cenevredeki kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma açıklaması
AFRİKA

Hafter'den Cenevre’deki kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma açıklaması

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre’de düzenlenecek 5 5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'nın doğusundaki er-Recme'de Halife Hafter ile bir araya geldi.

Ekonomik ve siyasi konuların da görüşüldüğü toplantıda Hafter, kendisine bağlı güçlerin Cenevre’de düzenlenecek 5 5 askeri komite toplantısına katılacağını ifade etti.

Libya üzerine 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

UMH tarafı bu görüşmelere katılmayı kabul etmiş ancak Hafter tarafı süreci yanıtsız bırakmıştı.

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