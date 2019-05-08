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Dünya Hafterden vurulan uçağın Portekizli pilotu sorguda iddiası
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AFRİKA

Hafter'den vurulan uçağın Portekizli pilotu sorguda iddiası

Hafter'den vurulan uçağın Portekizli pilotu sorguda iddiası

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyinde düşürdüklerini iddia ettikleri UMH'ye ait savaş uçağının Portekizli pilotunun sorgulandığını öne sürdü. UMH ise kendilerine ait bir uçağın düşürüldüğü iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyinde düşürdüklerini iddia ettikleri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağının Portekizli pilotunun sorgulandığını öne sürdü.

  • Hafter'e bağlı Batı Bölgesi Operasyon Odası'nın sosyal paylaşım hesabında yer alan operasyon birimi komutanlarından Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'nin açıklamasında, Trablus'un güneyinde düşürülen uluslararası meşruiyete sahip UMH'ya ait savaş uçağının pilotunun teslim alındığı kaydedildi.


Hasi, "UMH safında paralı asker olarak çalışan pilotun Portekiz uyruklu olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve sorgusunun devam ettiğini" savundu.

Hasi, sosyal medya hesabından, Portekizli pilot olduğunu iddia ettiği yaralı bir kişiyle fotoğrafını paylaştı.

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UMH'dan yalanlama

Portekiz'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, UMH'ya bağlı güçler kendilerine ait herhangi bir uçağın düşürüldüğü iddialarını yalanladı.

  • UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı medyanın, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Avrupa turunu karalamaya çalıştığına işaret etti.

Kanunu, "Bizim herhangi bir kayıp uçağımız yok. Hafter milisleri, sahadaki kayıplarını bu şekilde örtmeye çalışıyor" ifadesine yer verdi.

Hafter güçleri, dün, UMH'ya ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdüklerini ve uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

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