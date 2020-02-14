Dünya Halep kırsalında Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü
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Halep kırsalında Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü

Halep kırsalında Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü. İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
Düşürülen helikopterin enkazı.
Düşürülen helikopterin enkazı.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.

Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
DÜNYA
İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
  • Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

3 gün öncede düşürülmüştü

  • İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye rejimine ait helikopterin düşürülme anı kamerada
OYNAT 01:44
Suriye rejimine ait helikopterin düşürülme anı kamerada
Suriye'nin İdlib kentine yakın bölgede yer alan Serakib-Niyrab hattında rejime ait bir helikopter, muhalifler tarafından düşürüldü. Helikopterin alev topuna dönüp düştüğü ve enkaz alanından ilk görüntüler böyle kaydedildi.
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