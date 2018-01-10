Hamas’a İsrail-ABD komplosu

Filistinli uzmanlara göre DEAŞ, Hamas’ı hedef alan video kaydıyla namluların İsrail’e değil, Hamas’a çevrilmesi gerektiği mesajını veriyor. Direnişe Gazze içerisinde kan kaybettirmek isteyen DEAŞ’in ayrıca Hamas’ı Sina’ya çekmek ve Mısır’ın karşısında zor durumda bırakmak istediği ifade ediliyor.

Maşa örgüt görevini tamamladı

Filistinli siyasi analist Mustafa es-Savaf, DEAŞ’ın yayınladığı video kaydıyla, Hamas’ı, öldürülen üyesinin intikamını alması için Sina’ya çekmeye çalıştığına dikkati çekerek, video kaydını, “Siyonist, ABD ve bölgedeki istihbaratın, Hamas’ı Sina’ya çekmek için kurduğu bir komplo” olarak nitelendirdi. “Söz konusu planla Hamas’ın askeri gücünün zayıflatılması hedefleniyor. Hamas’ın, Irak, Suriye ve Libya’da bir çok yerde kullanılan bu yapay örgütle mücadeleye girmesi ve gücünün tükenmesi isteniyor” diyen Savaf, “bahsi geçen ülkelerde maşa olarak kullanılan bu örgüte oynaması için bir rol verildi. O da görevini tamamladı” ifadesini kullandı. DEAŞ’ın geçen çarşamba yayınladığı video kaydında, Sina’da Gazze’den olduğu iddia edilen örgüt üyesi bir kişinin, “Hamas için Sina’dan Gazze’ye silah kaçırmak” suçlamasıyla Musa Ebu Zemat isimli Hamas mensubunu kurşunla infaz ettiği görüntülere yer veriliyor.