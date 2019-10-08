Dünya Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
BARIŞ PINARI HAREKATI

Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.
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