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Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon

TSK ve MİT’in Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Pençe Kılıç Harekâtı, tek bir sivilin bile burnu kanamadan devam ediyor. Operasyonda, Haseke’de konuşlu ABD unsurlarının 800 metre uzağındaki onlarca terör hedefi, SİHA, F-16 ve top-roket atışları ile imha edildi. Türkiye’nin olası kara harekâtı öncesinde 40 PKK’lının Ayn İsa’ya nakledildikten sonra kaçtığı, teröristlerin beraberlerinde yüklü miktarda para götürdüğü belirtildi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
Haseke’de konuşlu ABD unsurlarının 800 metre uzağındaki onlarca terör hedefi, SİHA, F-16 ve top-roket atışları ile imha edildi.

İstanbul Taksim’de düzenlenen bombalı saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeydoğusunda Pençe Kılıç Harekatı düzenlendi. SİHA, F-16 ve top/roket atışları ile onlarca terör hedefinin imha edildiği harekata ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. TSK ve MİT’in, ABD unsurlarının çok yakınındaki terör hedeflerini bile hassas bir operasyonla imha ettiği öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın ana merkezlerinden biri olan Haseke de operasyonların yapıldığı yerlerden birisiydi. ABD askerinin bulunduğu bölgeye 700-800 metre uzaklıktaki teröristler SİHA atışıyla vuruldu. Ayrıca Aynel Arab’da (Kobani) terör örgütünün “tavuk çiftliği” olarak gösterdiği TSK’nın imha ettiği noktanın da daha önce ABD askerleri ile ortak kullanılan yerlerden birisi olduğu öğrenildi.

ÇEYREK MİL UZAKTAYDIK

ABD basını da MİT ve TSK’nın operasyonları konusundaki iddialara yer verdi. Axios.com haber sitesi üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin operasyonlarının Washington’ı rahatsız ettiğini yazdı. Haberde, Suriye’de bulunan 900 ABD askerinin terör örgütü SDG kontrolündeki üslere konuşlandığı belirtilerek, Pençe Kılıç Harekatı’nda ABD askerlerinin çeyrek mil uzağındaki (400 metre) bir noktanın SİHA tarafından vurulduğu öne sürüldü. Bu olayın ardından ABD’nin operasyonların durdurulması için girişimde bulunduğu iddia edildi.

PKK’dan kaçan kaçana

Türkiye’nin olası kara harekatı öncesinde PKK/YPG saflarında çözülme hız kazandı. PKK elebaşlarından birisi olan ve 500 bin dolarla Kuzey Irak’a kaçan Sertaib Muhammed İsmail’den 2 gün sonra 40 teröristin daha firar ettiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar 40 kişinin PKK’nın Ayn İsa şehrine naklettikten sonra kaçtığını, kaçarken de yüklü miktarda para kaçırdıklarını dile getiriyor. Örgüt üyelerinin Türkiye’nin operasyonlarından korktuğu için kaçtığı vurgulanıyor.

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