Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk

Dubai’den uçağa binen ve Avustralya’ya gidecek olan yolcular adeta ölümle burun buruna geldi. Hava geçirdikleri 14 saat boyunca uçaklarının gövdesindeki bir delikle yolculuk eden kişiler adeta ecel terleri döktü.

Emirates’e ait uçak, 1 Temmuz günü Avustralya'ya gitmek için havalandıktan sonra yolcular yüksek bir patlama sesi duydu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Bilmedikleri gerçekse uçağın yan tarafında büyük bir delik açılmış olduğuydu…

Airbus A380 tipi uçaktaki yolcular, Avustralya'ya giderken okyanusun üzerindeyken yüksek bir patlama bildirdiler. Ancak uçak personeli, yolculuğa devam etme kararı aldı ve uçak 14 saat daha havada kalarak varış noktasına ulaştı.

Emirates'e ait uçakta açılan delik böyle görüntülendi.

UÇAK PİSTE İNİNCE ANLADILAR

14 saat sonra piste indiklerinde, acil servisler uçağın sol jetinde gövdenin yan tarafında büyük bir delik bularak adeta şok geçirdi.

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Deliğin uçağın gövdesindeki kaplama olduğu anlaşıldı. Bu kaplama uçak gövdelerinde aerodinamik nedenlerle bulunur ve pürüzsüz bir yüzey oluşturarak rüzgâr direncini azaltır.

İnişten sonra müfettişlerin incelemeye aldığı uçakta başka teknik sıkıntılar da bulundu.

Uçak müfettişleri ayrıca burun tertibatında kopuk bir cıvata keşfetti, ancak iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Avustralya'da The Courier Mail’e konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim. Kabin ekibi sakinliğini korudu, Yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti.” dedi.

FOTOĞRAF 12 Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül (30), 21 Haziran'da yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Enes Özgül'ün dün şehit oldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, helallik alındı. Şehidin ailesine baş sağlığı dilemek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve askeri yetkililer eve geldi. Şehit yakınları, şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Şehit Enes Özgül'ün cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'de öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı için götürüldü. VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI<br>3 kardeşten en büyüğü olan Şehit Enes Özgül'ün Isparta Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) büyüdüğü öğrenildi. Şehit Özgül'ün şehadetinden önce bir tanıdığı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında şehit olursa bir çocuk bakım kuruluşuna adının verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Şehit Enes Özgül'ün yetiştiği ÇÖDEM'in isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini Twitter üzerinden duyurdu. Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Gaziosmanpaşa'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 23 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu.<br><br> İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...<br><br>LAMBORGHINI 3 adet satıldı En çok satan modeli Urus: 2 adet<br> 9 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet<br> JAGUAR 4 adet satıldı En çok satan modeli e-PACE: 3 adet<br> ASTON MARTIN - 11 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet<br> FERRARI 12 adet satıldı En çok satan modeli Roma: 5 adet<br> ALFA ROMEO - 40 Adet satıldı En çok satan modeli Stelvio: 22 adet<br> MASERATI 68 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 55 adet<br> MAZDA - 71 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 42 adet<br> KARSAN -157 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 157 adet<br> KARSAN -157 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 157 adet<br> 177 adet DFSK satıldı. En çok satan modeli Seres 3: 177 adet<br> PORSCHE - 252 adet satıldı En çok satan modeli Macan: 99 adet<br> SUBARU - 307 adet satıldı En çok satan modeli XV: 243 adet<br> MINI - 411 adet satıldı En çok satan modeli Countryman: 209 adet<br> SSANGYONG - 468 adet satıldı En çok satan modeli Korando: 316 adet<br> LAND ROVER - 564 adet satıldı En çok satan modeli Range Rover Sport: 107 adet<br> MG 630 adet satıldı En çok satan modeli ZS: 478 adet<br> DS - 636 adet satıldı En çok satan modeli DS 7 Crossback: 367 adet<br> SUZUKI - 683 adet satıldı En çok satan modeli Vitara: 362 adet<br> ISUZU - 683 adet satıldı En çok satan modeli D-MAX: 544 adet<br> EN ÇOK SATAN MODELLER<br>Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:<br><br>1 - FIAT EGEA SEDAN- 28.850 adet<br><br>2 - RENAULT CLİO HB - 22.816 adet<br><br>3 - TOYOTA COROLLA - 16.783 adet<br><br>4 - DACİA DUSTER - 12.957 adet<br><br>5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 11.155 adet EN ÇOK SATAN TİCARİLER<br>En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD TOURNEO COURİER- 11.680 adet 2 - FIAT DOBLO COMBI - 9.664 adet 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 5.904 adet 4 - FİAT FİORİNO COMBİ - 5.184 adet 5 - FORD TRANSİT VAN - 3.446 adet<br> 2022'nin en çok satan araba modelleri Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357.904 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278.282 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79.622 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

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FOTOĞRAF 7 Divriği ilçesinde son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken Türkan Karademir, birçok kez hastaneye başvurdu. 4 çocuk annesi Karademir'e, gaz sıkışması, yaşlılık veya kilo aldığı için ağrılarının olabileceği söylendi, net bir teşhis konmadı. Hem ağrıları şiddetlenen hem nefes darlığı çeken Karademir, 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi.<br> Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karademir'e, bazı tetkikler yapıldı. Karademir'in vücudunda; kasıklardan midesine, diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle olduğu tespit edildi.<br> Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi. \"BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYE HİÇ RASTLAMADIM\"<br><br>Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, \"Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz\" dedi.<br> \"YILDA BİR MUAYENE OLUNMALI\"<br><br>Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, \"Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip, başarılı bir şekilde kitleyi aldık\" diye konuştu. \"ZOR AMA BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU\"<br><br>SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir ise hastanın sıkıntılı bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek, \"Türkan Hanım nefes darlığı ve karında şişlik şikayetiyle hastanemize geldi. Yaptığımız bütün tetkikler sonucunda kitle olduğunu tespit ederek, ameliyat kararı verdik. Zor ama başarılı bir ameliyat oldu. Kitleyi çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik\" ifadelerini kullandı. \"AMELİYATTAN SONRA GENÇLEŞTİM\"<br><br>Operasyonun ardından çok rahatladığını söyleyen Türkan Karademir de \"3 yıldır ağrı çekiyordum. Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum. Sancılandım ve Divriği ilçesindeki hastaneye gittim. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirildim. Sonra Savaş ile Dilay hocalar, ameliyatımı yaptı. Onlara kurban olurum. Çok fazla ağrım olmadı ve ameliyattan sonra gençleştim\" dedi. Nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 10 kilo tümör çıkarıldı Sivas'ta son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında tespit edilen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik operasyonla çıkartıldı. Sağlığına kavuşup, taburcu olan Karademir, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum" dedi.

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