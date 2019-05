Her türlü orduyu yeneriz

Arreaza, “Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var” sözleriyle ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yol tercih etmesi halinde karşılığının verileceğini söyledi.

Venezuela’nın barıştan yana olduğunu ve herkes ile barışı konuşmak istediklerini vurgulayaran Arreaza, “Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var. Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

RUS ASKER SAYISI ARTACAK

ABD tarafından gelebilecek her türlü silahlı saldırıya cevap vereceklerini belirten Arreaza, “Biz her türlü senaryoya hazırız. Ancak her şeyden önce diplomasiye güveniyoruz” dedi.

Venezuela’da bulunan Rus askeri uzmanlarının sayısının artabileceğini kaydeden Arreaza, “Halihazırda Venezuela’da uzmanlar komisyonu var. Bu komisyon elbette genişleyebilir” diye konuştu. Ayrıca Arreaza, Venezuela’nın ABD ablukasını aşmak için Rusya ve Çin’in desteğiyle şu anda ABD’nin kontrolünde olan geleneksel para transferi yöntemlerine alternatif yeni yöntemler üretebileceklerini umduğunu ifade etti.

Darbecilere dokunulacak

Venezuela’da 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmaya katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak. Ülke basınındaki haberlere göre devlet nezdindeki yetkili Kurucu Meclis (AN) Başkanı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido’nun başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasına katılan AN milletvekilleri hakkında yapılan adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Cabello, Venezuela Başsavcılığının bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yaptığı başvuruların ANC’ye gelmeye başladığını açıkladı. Cabello, “Elbette bizler de bu girişime katılanların dokunulmazlıklarının kaldırılması için ANC’de elimizi kaldıracağız” ifadelerini kullandı.