Hindistan'da acı bilanço: Son 5 yılda 41 askeri hava aracının kaza yaptığı ortaya çıktı

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ile askeri personeli taşıyan helikopter, dün Tamil Nadu eyaletindeki Ooty kenti yakınlarında düşmüştü.

Hindistan'da son 5 yılda askeri 34 uçak ve 7 helikopter kazaya karıştı.

34 uçağın 25'i 4 yılda düştü

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Mart 2020'de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede 2016 ila 2019'da askeri hava araçlarının karıştığı kazalarda 25 uçak ve 4 helikopterin düştüğü bilgisini paylaştı.

10 Rus yapımı MiG, 3 çok rollü Sukhoi, ve 4 Jaguar tipi savaş uçağının yanı sıra 2 yük uçağı ile 6 eğitim uçağı, düşen 34 uçaktan bazıları arasında yer alıyor. Ülkede, 2020 ila 2021'de 9 uçak ve 7 helikopter düştü.

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Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

Hint uçağı, 2019'da Pakistan topraklarına düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, 26 Şubat 2019'da Pakistan hava sahasını ihlal ederek sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kentine düzenlediği saldırının ertesi gününde Hint hava kuvvetlerinin bir savaş uçağı düştü.

Cammu Keşmir'in Budgam bölgesine düşerek ikiye ayrılan uçaktaki iki pilot ve bir sivil hayatını kaybetti. Kazayla ilgili yapılan soruşturmada, helikopterin "dost kurşunuyla" vurulduğu sonucuna ulaşıldı.

2013 yılında dönemin Savunma Bakanı A.K. Antony, 1963'ten bu yana yaklaşık 482 MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu 171 pilot, 39 sivil ve 8 personelin öldüğünü söyledi.

Hindistan'da havacılık üzerine yayın yapan bir internet sitesinin Hava, Deniz, Kara Kuvvetleri gibi Hint ordusunun tüm komutanlıklarıyla ilgili verilerine göre, 2016'dan bu yana 58 uçak kazası meydana geldi.

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Kazalarla ilgili komite kuruldu

Hindistan Savunma Bakanlığı 2004 yılında, hava araçlarının yaptığı kazaların nedenini belirlemek ve kapsamlı bir eylem planı hazırlamak için uzmanlardan oluşan bir komite oluşturdu.

Komite Mayıs 2005'te tamamladığı raporunda, Havacılık Güvenliği Organizasyonu'nun modernize edilmesi ve güvenlikle ilgili, birimin yönetiminin bağımsızlaştırılması gerektiği belirtildi.

Bakanlık da 2005 yılında havacılık kazalarının en aza düşürülmesi için uçak mürettebatı ve teknik personelin eğitim yöntemlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Envantere dahil edilen eğitim uçakları ve simülatörlerin, kaza oranlarını düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.