Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında

Wagner Bingazi'de ABD İHA'sını vurdu

Rusya destekli paralı asker grubu Wagner, Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'de ilk vurucu İHA olarak bilinen ve Amerikan Hava Kuvvetlerinden başka hiçbir ülkenin envanterinde olmayan MQ-9 Reaper tipi İHA'yı vurdu.