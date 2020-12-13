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Dünya Hindistanda telefon fabrikasında maaş isyanı Ortalığı savaş alanına çevirdiler
ASYA

Hindistan’da telefon fabrikasında maaş isyanı: Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Hindistan’da iPhone üreten fabrikada çalışan işçiler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Ülkenin Karnataka eyaletinin Bangalore kentinde iPhone üretimi yapılan Tayvan merkezli Wistron şirketinin fabrikasında işçiler maaş ödemelerinin eksik yatması nedeniyle isyan çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Maaşları eksik yatırılan işçiler ortalığı birbirine kattı.
Maaşları eksik yatırılan işçiler ortalığı birbirine kattı.

Hindistan’da iPhone üreten fabrikada çalışan işçiler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Ülkenin Karnataka eyaletinin Bangalore kentinde iPhone üretimi yapılan Tayvan merkezli Wistron şirketinin fabrikasında işçiler maaş ödemelerinin eksik yatması nedeniyle isyan çıkardı.

ÖFKELİ İŞÇİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Öfkeli işçiler, fabrikanın lobisindeki mobilyaları tahrip edip, cam ve kapıları kırdı. Otoparkta yöneticilere ait araçları deviren işçiler, araçları ateşe vermeye çalıştı. Polis isyanla ilgili 132 kişiyi gözaltına aldı. Polis Müfettişi Seemant Kumar Singh, işçilerin maaş ödemelerinin eksik yapılmasından şikayetçi olduklarını söyledi.

Yerel basın da işçilerin kendilerine söz verilenden önemli ölçüde daha az ücret aldıkları gerekçesiyle isyan başlattıklarını belirtti.


Hintli yetkililer, işçi isyanının ardından düzeni sağlama ve adil soruşturma sözü verdi. Karnataka eyaleti Sanayi Bakanı Jagadish Shettar, şiddeti talihsiz ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Wistron için gerekli korumayı sağlama emri verdi. İşçilerin haklarını korumaya kararlı olduklarını söyleyen Shettar, iş anlaşmazlıklarının yasal yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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