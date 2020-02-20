Dünya Hindistanda tırla otobüs çarpıştı 19 ölü, 23 yaralı
ASYA

Hindistan'da tırla otobüs çarpıştı: 19 ölü, 23 yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
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Feci kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Tamil Nadu'nun Avinashi kasabasında meydana gelen kazada tır, Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinden, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesine giden yolcu otobüsüne çarptı.

  • Polis, 5'i kadın 19 kişinin öldüğü kazada, yaralanan 23 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.
Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtti.

NDTV kanalında, tırın, karşı yönden gelen ve süratliyken lastiği patlayan bir kamyonla karşılaşması üzerine yoldan çıkarak otobüse çarptığı bilgisi paylaşıldı.

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Yeni Delhi polisinin, Jamia Millia İslamia Kütüphanesindeki sınıf odalarında Müslüman öğrencilere acımasızsa saldırdığı anların görüntüleri. Hindistan hükümeti, Müslüman karşıtı vatandaşlık yasalarını protesto edenlere karşı her türlü şiddeti serbest bıraktı.


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