Dünya Hindistanda uçak köprünün altında sıkıştı Videosu viral oldu
ASYA

Hindistan'da uçak köprünün altında sıkıştı: Videosu viral oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir köprünün altında sıkışan Air India hava yolu şirketinin uçağına ait görüntü sosyal medyada viral oldu.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda uçak köprünün altında sıkıştı: Videosu viral oldu
Hindistan'da uçak köprünün altında sıkıştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ilginç bir olay yaşandı. Köprünün altında sıkışan Air India hava yolu şirketinin uçağına ait görüntü sosyal medyada viral oldu.

BBC'de yer alan habere göre, hurdaya ayrıldığı için satılan uçak, taşındığı sırada köprüye sıkıştı.

HURDAYA AYRILMIŞ

Paylaşılan videoda kanatları sökülmüş uçağın yanından trafiğin aktığı görülüyor.

Videoyu paylaşan bir gazeteci, Air India'nın açıklamasını da paylaştı.

Açıklamada, hurdaya ayrılan uçağın satıldığı ve yeni sahiplerince başka yere nakledildiği belirtilirken, şirketin uçakla artık hiçbir bağlantısının olmadığı kaydedildi.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Video, Twitter ve YouTube'da binlerce kez izlendi.

Aralık 2019'da da Batı Bengal eyaletinde terk edilmiş bir Air India uçağının köprünün altında sıkışıp kaldığı bildirilmişti.

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