Dünya Hindistanda yol kenarına bırakılan bavuldan ceset çıktı
ASYA

Hindistan’da yol kenarına bırakılan bavuldan ceset çıktı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden genç kadın cesedi çıktı. Genç kadının anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da yol kenarına bırakılan bavuldan ceset çıktı
Hindistan

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü ve kadının anne ve babasının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını söylüyor.

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