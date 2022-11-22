Hindistan’da yol kenarına bırakılan bavuldan ceset çıktı

Dünya Kupası'nın açılışında ünlü oyuncu Morgan Freeman ile Katar'ın FIFA elçisi Ghanim Al Muftah'ın diyalogu geceye damgasını vurdu

İlk kez Müslüman bir ülkede düzenlenen turnuvanın açılışında Hucurât Suresi 13. ayeti paylaşıldı: 'Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır.'