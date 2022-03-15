Hollanda’daki Ortodokslar Fener'e bağlanıyorlar: Amsterdam kilisesinde Moskova’ya isyan

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Ortodoks Kilisesi içinde ayrışmayı da derinleştiriyor. Son olarak Hollanda’daki Ortodoks Kilisesi cemaatinin, Rusya Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’den, Ukrayna’daki işgale son verilmesi yönünde bir çağrıda bulunmasını talepine olumsuz cevap gelmesi yeni bir krizi ateşledi. R

us Patrik Kirill, Rus askerlerine tam desteğini açıklayınca iki kilise arasında tansiyon yükseldi. Hollanda’daki kilisenin cemaati ve rahipleri, Patrik Kirill’in işgale destek veren tutumunu kabul etmediklerini duyurdu. Amsterdam’daki 4 rahip ve diyakoz, ‘hem Rus devleti hem de piskopos tarafından baskı altına alındıklarını’ savunarak, ruhsal olarak güvenli bir ortam bulunmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle Rusya Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma kararı aldı.

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RUS YANLISI PİSKOPOSTAN BASKIN

Cemaat, Lahey’deki Rusya Ortodoks Piskoposu Elisey’e, işgale yönelik desteği nedeniyle artık ayinlerde Patrik Kirill’in adının anılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Rus tarafı önlem almak için Piskopos Elisey, geçen Pazar günü ayin öncesi Rusya Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı bir araçla Amsterdam’daki kiliseye geldi. Elisey’in davranışını ‘baskın ve göz dağı’ olarak değerlendiren Amsterdamlı din adamları, Patrik Kirill’in adını anmamakta ısrar etti.

DUVARA “Z” HARFİ ÇİZİLDİ

Piskopos Elisey’in bu tutumun Rusya Dışişleri Bakanlığı için endişe kaynağı olduğu ve Moskova’nın kiliseyi dikkatle izlediğini söylemesi ise tehdit olarak algılandı. Geçen salı günü de kilise duvarlarına Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin simgesi olarak kabul edilen “Z” harfi çizildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Amsterdamlı din adamları, Fener Rum Patrikhanesi’nin temsilcisi olan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Metropolitan Athenagoras’ın piskoposluğuna dahil edilmeleri için başvurdu. Metropolit, başvuruyu değerlendirmeyi kabul etti.

Kilise konseyi, din adamlarının Rusya Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma kararına destek vererek, cemaatin de onları izlemesi önerisinde bulundu. Bu öneri, 26 Mart’ta yapılacak özel bir toplantıda değerlendirilecek. Bu toplantıya kadar kilise, güvenlik gerekçesiyle kapalı kalacak.

Patrik Krill-I. Bartholomeos

Ukrayna Kilisesi 2019’da ayrılmıştı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne 2019 yılında bağımsızlık verilmesi nedeniyle, Fener Rum ve Moskova Patrikhanesi arasında ortaya çıkan gerilimin, Amsterdam Kilisesi’nin kararıyla daha da artacağı belirtiliyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 5 Ocak 2019’da bağımsızlığını ilan ederek Moskova’dan ayrılmıştı.

Fener, ‘eşitler arasında birinci’

İstanbul ve Moskova’daki patrikhaneler arasında tartışma sürüyor. Ortodoks dünyasında ‘eşitler arasında birinci’ kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi, bağımsızlık tanıma hakkını kendisinde görüyor. Moskova ise, Fener’in yetkilerini aştığını, bağımsızlık kararının kiliselerin kendi içinde alınması gerektiğini savunuyor.