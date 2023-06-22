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Honduras'ta kadınlar hapishanesinde kavga: Ölen mahkumların sayısı 46'ya yükseldi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi. Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

07:31 . 22/06/2023 Perşembe
AA
İsyan ve çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

İsyan ve çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada 5 kadın daha öldü.


Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavgada, 26 kadın yakılarak, 20 kadın ise silah veya bıçakla öldürüldü.


Mahkumların hücrelerine kilitlenerek ateşe verildiği olaylarda, yaralanan 7 kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.


Güvenlik Bakanı görevden alındı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları "son derece korkunç" olarak niteledi.


Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, "güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını" söyledi.


Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.


Diğer yandan Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının "planlı" olduğunu ifade etti.


Martinez, çete üyelerinin gardiyanları etkisiz hale getirip anahtarlarını aldığı anlara kadar kayıtta olan güvenlik kameralarının daha sonra kırıldığını belirtti.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, yerel saatle dün sabah isyan ve çatışma çıkmıştı.


Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmişti.


Honduras'ın Comayagua cezaevinde 2012'de çıkan yangında 361 erkek mahkum hayatını kaybetmişti.




#Honduras
#kadınlar hapishanesi
#kavga
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