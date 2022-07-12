Hong Kong'dan katı karantina uygulaması: Hastalar elektronik etiket takacak
Hong Kong'da açıklanan yeni karantina kurallarına göre kovid hastalarının evden dışarı çıkmasını önlemek için elektronik bir etiket uygulaması geliştirildi. Bireylerin özel olarak izleneceği uygulama sayesinde koronavirüs vakalarının tamamen son bulacağı düşünülüyor.
Çin'in sıfır kovid politikasına bağlı kalmasıyla koronavirüse yakalanan kişilerin salgını yaymasını önlemek için elektronik etiket sistemi geliştirildi.
Elektronik etiket sistemi nedir?
Yeni kısıtlama sayesinde tüm siviller pandemik bir izleme uygulaması aracılığıyla kaydedilecek ve hastalar trafik ışığı renk koduyla kısıtlandığını görecek.
Önceki kurallara göre, siviller uygulamaya yalnızca mekanlara girmek ve aşı kayıtlarını göstermek için ihtiyaç duyuyordu. Artık vakalar ve karantinaya alınması gereken kişiler kolayca belirlenebilecek.