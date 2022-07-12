Dünya Hong Kongdan katı karantina uygulaması Hastalar elektronik etiket takacak
ASYA

Hong Kong'dan katı karantina uygulaması: Hastalar elektronik etiket takacak

Hong Kong'da açıklanan yeni karantina kurallarına göre kovid hastalarının evden dışarı çıkmasını önlemek için elektronik bir etiket uygulaması geliştirildi. Bireylerin özel olarak izleneceği uygulama sayesinde koronavirüs vakalarının tamamen son bulacağı düşünülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kongdan katı karantina uygulaması: Hastalar elektronik etiket takacak
Elektronik etiket

Çin'in sıfır kovid politikasına bağlı kalmasıyla koronavirüse yakalanan kişilerin salgını yaymasını önlemek için elektronik etiket sistemi geliştirildi.

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Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakasına rastlandı

Elektronik etiket sistemi nedir?

Yeni kısıtlama sayesinde tüm siviller pandemik bir izleme uygulaması aracılığıyla kaydedilecek ve hastalar trafik ışığı renk koduyla kısıtlandığını görecek.

Önceki kurallara göre, siviller uygulamaya yalnızca mekanlara girmek ve aşı kayıtlarını göstermek için ihtiyaç duyuyordu. Artık vakalar ve karantinaya alınması gereken kişiler kolayca belirlenebilecek.

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Kovid-19, iki yıl boyunca herhangi bir enfeksiyon olduğu inkar edildikten sonra yetkililer tarafından Mayıs ayında kabul edilen vakalarda büyük bir artıştan bu yana Kuzey Kore'de şiddetle devam ediyor.
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Genişletilmiş karantinalara rağmen, her gün daha fazla insanın testi pozitif çıkmaya devam etti.
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Salgının kaynağını belirleyemeyen yerel yetkililer, iki ülkeyi ayıran Yalu Nehri boyunca yaşayan sakinleri pencerelerini kapatmaya çağırdı.
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Öneriler sağlık uzmanlarını şaşırttı. Hong Kong Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı olan Leo Poon, VICE World News'e verdiği röportajda, \"Kovid-19 parçacıklarının bu kadar uzun mesafeler kat ettiği yerlerde daha önce bunun olduğunu hiç duymadım.\" dedi.
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Şanghay ve diğer bazı Çin şehirlerindeki kısıtlamalar iki ay sonra gevşemeye başlasa da, bir avuç yeni Kovid-19 vakası tespit edildikten sonra bazı mahalleler yeniden kilit altına alındı.
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Kuzey Kore sınırındaki bir Çin şehri Dandong, koronavirüsü taşıyan parçacıkların rüzgar yoluyla komşusundan yayılabileceği korkusuyla vatandaşlarına pencerelerini kapatmalarını tavsiye etti.
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