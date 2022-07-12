Hong Kong'dan katı karantina uygulaması: Hastalar elektronik etiket takacak

Öneriler sağlık uzmanlarını şaşırttı. Hong Kong Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı olan Leo Poon, VICE World News'e verdiği röportajda, \"Kovid-19 parçacıklarının bu kadar uzun mesafeler kat ettiği yerlerde daha önce bunun olduğunu hiç duymadım.\" dedi.