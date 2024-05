Hong Kong'ta son 140 yılın en sıcak nisan ayı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde miting düzenleyen Donald Trump, New York'taki Columbia Üniversitesi öğrencilerinin 2 hafta önce soykırıma sessiz kalmamak için başlattığı gösteriler hakkında skandal ifadeler kullandı. Columbia Üniversitesi Başkanı Minouche Shafik için, "O bir kadın ve korkmuş. Orasıyla senin ilgilenmen gerekiyordu." ifadelerini kullanırken, New York polisinin öğrencilere sert müdahalesi hakkında ise, "Polis geldi ve tam 2 saat sonra her şey bitmişti. İzlemesi çok güzel bir şeydi. New York'un en iyisi. İnanılmaz bir iş çıkardılar, güzel bir dönüm noktası niteliğinde." dedi.