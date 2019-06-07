Dünya Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
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OKYANUSYA

Avustralya'da uyuşturucu operasyonu

Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Avustralya'nın Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunun ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun ülkede en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun ülkede en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki limana Tayland'dan gönderildiği tespit edilen, hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,6 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF) tarafından yapılan açıklamada, 1,6 tonluk uyuşturucu maddenin, ülkede ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtildi.

Tayland'dan gönderilen deniz kargosundaki stereo hoparlörlerin içine yerleştirilen uyuşturucu maddenin, Melbourne Konteyner Muayene İstasyonu'ndaki kontroller sırasında tespit edildiği açıklandı.

Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Peter Bodel, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını ifade ederek, konu hakkında bilgisi olan Avustralyalıların polisi arayarak yardımcı olmalarını istedi.

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