Huawei'nin yöneticisi Ming serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Kanada'da gözaltına alınan Huawei'in CFO'su Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı.
Ne olmuştu?
Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmıştı ama olay hafta içi duyurulmuştu. Gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında gerçekleşmesi dikkati çekmişti.
Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou’yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.
Çin'in Shenzhen kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei'nin, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekomünikasyon, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'nin yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.