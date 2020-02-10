Dünya Hunzalıların sırrıdoğal beslenme
ASYA

​Hunzalıların sırrı doğal beslenme

Hunzalıların sırrı doğal beslenme

Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan’ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...
Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

Pakistan’ın kuzeyinde 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole oluyor.

Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanısıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak eti ile besleniyor. Ayrıca Hunza’da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken, kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması.
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