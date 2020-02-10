​Hunzalıların sırrı doğal beslenme

Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

Pakistan’ın kuzeyinde 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole oluyor.

Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanısıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak eti ile besleniyor. Ayrıca Hunza’da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken, kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması.