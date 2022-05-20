Dünya İddia yüzünden gözlük kolları yuttu Çıkartılması için dört yıl bekledi
ASYA

İddia yüzünden gözlük kolları yuttu: Çıkartılması için dört yıl bekledi

Çin'de bir adam arkadaşları ile girdiği bir iddia yüzünden bir çift gözlük kolu yuttu. Bu hareketinden sonra ise çok utandığından dolayı tıbbi yardım almak için dört yıl bekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İddia yüzünden gözlük kolları yuttu: Çıkartılması için dört yıl bekledi
Çin'de yaşayan bir adam iddia yüzünden gözlüğün bir çift kolunu yuttu

Çin'in Şanghay kentinde yaşayan adam arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu bir çift gözlük kolunu yuttuktan sonra çıkarmaları için doktorlara yalvardı ama sonunda sindirim sisteminde sıkışan kollar o kadar çok acıya neden oldu ki yardım istemekten başka çaresi kalmadı.

İnanılmaz bir şekilde, gözlük kolları daha önceki hastane ziyaretlerinde tespit edilmedi ancak bir uzmana gönderildiğinde tespit edildi.

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Yaşı verilmeyen ancak hâlâ genç bir adam olduğu bildirilen sadece Li soyadıyla tanımlanan hasta, dört yıl önce bir bahiste gözlüğün kollarını yuttuğunu itiraf etti. "Ben daha önce karın tomografisi çektirdim ama raporda yabancı cisim olduğu yazmıyordu." dedi.

İddiaya girdi ve çatal yuttu
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Arkadaşı ile iddiaya girerek çatal yutabileceğini ve kendisine hiçbir şey olmayacağını söyleyen 25 yaşındaki Radu Calincescu, çatalı yuttu. Soluk borusuna takılan çatal yüzünden canından oluyordu.
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7 yaşındaki bir çocuğun çekilen röntgen ile anahtar yuttuğu anlaşıldı.
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Çengelli iğne yutmuş olan kadının röntgeni.
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Bıçakla parmağının ucunu kesen hastanın röntgeni.
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
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İddiaya girdi ve çatal yuttu
İddiaya girdi ve çatal yuttu
İnsanı dehşete düşüren röntgen sonuçlarından birisi de 25 yaşındaki Radu Calincescu'ya ait. İşte o akıl almaz olaylar...

Vücutta kalma süresinin uzunluğu nedeniyle, cerrahlar onu ameliyatsız çıkarabileceklerinden emin değillerdi. Sonunda Zhongshan Hastanesi hastayı yabancı cisimleri cerrahi müdahale olmadan vücuttan çıkarma konusunda uzman olan Profesör Zhou Pinghong'a göndermeye karar verdi.

Kollardan birinin ince bağırsağın ilk bölümü olan on iki parmak bağırsağına, diğerinin on iki parmak bağırsağının ucuna yerleştiğini söylendi. Neyse ki bariz bir delinme ve kanama olmadı. Operasyon başarılı oldu ve iki kolun çıkarılmasının tamamlanmasının sadece 15 dakika sürdüğü bildirildi.

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