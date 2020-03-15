Dünya İdlibde birinci Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı
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İdlib'de birinci Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı - Son dakika

İdlib'de birinci Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Haber Merkezi AA
İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

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