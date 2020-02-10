​İlhak haritası hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’in İsrail tarafıdnan ilhak edilmesinin önünü açan sözde “Barış Planı”nın 28 Ocak’ta açıklanmasının ardından işgalci yönetim harekete geçti. Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria’dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı harita çalışmasının birkaç hafta içinde biteceğini de belirtti. Kudüs’ün, İsrail’in “bölünmez” başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için “son şans” olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman’ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINA EL KOYACAK

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, Netanyahu, Doğu Kudüs’teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump’ın planı gereği İsrail’in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti. Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

1967 SINIRLARI VURGUSU

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Batı Şeria’nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları” ifadelerine cevap verdi. Rudeyne, “Devletin haritası, Birleşmiş Milletler’in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır” dedi. Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, “Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz” ifadesini kullandı. Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

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ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN ÇARK!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini istediği zaman “ilhak” edebileceği yönündeki açıklamasından geri adım attı. Twitter hesabından yayımladığı mesajında, İsrail ile ABD’nin ortaklaşa kuracağı komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edilmemesi uyarısında bulunan Friedman, “Komisyonun çalışmaları bitmeden önce yapılacak herhangi bir tek taraflı işlem, planı ve ABD’nin ilhakı tanıması ihtimalini tehlikeye atar” ifadesini kullandı.

Sözde planı çöpe attı

Öte yandan Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, ABD’nin hazırladığı, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak da anılan barış planının ölü doğduğunu söyledi ve plan metninin nüshasını çöpe attı. Arap Parlamentolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine’nin çağrısıyla “Filistinli kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek ve yardımcı olmak. Bu, Arapların ve Müslümanların da davasıdır” temasıyla düzenlenen konferansın kapanış bildirisinde “Filistin meselesinin adil olmayan bir şekilde çözümünün reddedildiği” ifade edildi. Ganim, “Arap ve Müslüman halklar adına Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bu belge ve kağıtların yerinin tarihin çöplüğü olduğunu söylüyorum” diyerek planın nüshasını çöpe attı. Ganim’in bu hareketi toplantıya katılan Arap ülkeleri heyetleri tarafından alkışlandı.