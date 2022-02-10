Dünya İnanılmaz ama gerçek Canı sıkılan güvenlik görevlisi 13,5 milyon TLlik tabloya göz çizdi
ASYA

İnanılmaz ama gerçek: Canı sıkılan güvenlik görevlisi 13,5 milyon TL'lik tabloya göz çizdi

Rusya'da bir sanat galerisinde canı sıkılan bir güvenlik görevlisi yaklaşık 13 milyon 500 bin liralık tabloya tükenmez kalemle göz çizdi. Hasarın tespitinin ardından Moskova’ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi. Öte yandan polis güçleri, güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlattı

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Haber Merkezi Diğer
İnanılmaz ama gerçek: Canı sıkılan güvenlik görevlisi 13,5 milyon TLlik tabloya göz çizdi
Tablonun restorasyona alınacağı öğrenildi.

Rusya’da canı sıkılan bir güvenlik görevlisinin 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) değerindeki tabloya göz çizerek sanat eserine zarar verdiği ortaya çıktı. Rusya'nın batısındaki Yekaterinburg kentinde gerçekleşen olayda Yeltsin Center'daki bir soyut sanat sergisinde işe başlayan güvenlik görevlisinin ilk iş gününde canı sıkıldığı ve tabloya tükenmez kalem ile bir çift göz çizdiği aktarıldı.

  • Yeltsin Center'dan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki güvenlik görevlisinin ilk iş gününde ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosuna tükenmez kalemle bir çift göz çizerek tahrif ettiği belirtildi.

ORİJİNALİ
ORİJİNALİ

7 Aralık 2021’de 'Nesnel Olmayan Bir Dünya Olarak Yeni Bir Sanatın Doğuşu' adlı bir sanat sergisini gezen iki ziyaretçi tarafından tespit edilen durumun kısa süre içerisinde yetkililere bildirildiği vurgulandı.

Moskova'daki Devlet Tretyakov Galerisi'nden ödünç alınan tabloya zarar veren güvenlik görevlisinin işine son verilirken, Yeltsin Center 60 yaşındaki kişinin kimliğini açıklamayacağını söyledi.

SONRASI
SONRASI

RESTORASYON MALİYETİ 45 BİN 300 TL

Hasarın tespitinin ardından Moskova’ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi.

Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.
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