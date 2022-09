İngiliz Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı Türkiye enflasyona karşı verdiği mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdürmesi diğer ülkelerin yakın markajında. Son olarak İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi başarısından rahatsız olduğunu gözler önüne seren bir analiz kaleme aldı. Analizde Türkiye'nin kasasının dolu oluşu ve nakit sıkışıklığının olmayışı Financial Times tarafından, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz" ifadeleriyle haberleştirildi.

Abone Ol