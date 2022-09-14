İngiliz Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı

Kendine özgü ekonomi modeliyle özellikle yatırım, istihdam alanında güçlenerek büyüyen Türkiye'nin bu büyük başarısı dünya tarafından da yakından takip ediliyor. İşsizlik rakamları son 2 yılın dibini görürken, Türkiye büyüme rakamlarıyla da dünyada ön plana çıkan ülkelerden oldu. Ancak Türkiye'yi faiz-enflasyon sarmalından kurtaracak model, bazı odakları ise rahatsız etmeye devam ediyor.

Son olarak İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi başarısından rahatsız olduğunu gözler önüne seren bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin kasasının dolu oluşu ve nakit sıkışıklığının olmayışı, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz" ifadeleriyle kaleme alındı.

Analizde kullanılan fotoğrafın altına

İFTİRA VE İDDİADAN İBARET ANALİZ

Financial Times, analizinde son on yılda küresel yatırımcıların Türkiye'den çıkış yaptığını iddia etti. Türk ekonomisindeki büyüme ve borsaya duyulan güvenin görmezden gelindiği yazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının döviz rezervlerini olumsuz etkilediği yazıldı. Döviz rezervlerindeki açığın ise belirsiz para ile finanse edildiği iddia edildi.

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Analizde Türkiye'ye gelen yatırımlar kara para, kaçakçılık gibi şeylerle ilişkilendirilmeye çalışıldı. Yazının bir kısmında "Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte, altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'RUS YATIRIMLARI TÜRKİYE'YE KAYDI'

Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkilerden de rahatsızlık duyduğu bilinen Batı, Avrupa'nın yaptırımları sonrası Rus yatırımlarının Türkiye'ye kaymasından duyduğu hazımsızlığı da analizde gözler önüne serdi. Analizde, Rus parasının Türkiye'ye gelmesinin "Türk bankalarını mutlu" edeceği belirtildi.

FONDAŞ MEDYA ÇANAK TUTTU

Financial Times'ın Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarını hedef alan analizini Türkiye içerisinde de muhalif medya adeta köpürtme yarışına girdi.

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Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteler, hazımsızlıkla dolu analize sarılarak, "Türkiye'ye kaynağı belirsiz para nereden geliyor?", "Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?" gibi başlıkları manşetlerine taşıdı.