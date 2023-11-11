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Dünya

İngiliz polisi bugün Londra’daki büyük etkinliklere hazırlanıyor

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET), Londra’da bugün 3’üncüsü düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü ve Ateşkes ile Anma (Gelincik Günü) günü etkinlikleri için 2 binden fazla polisin görev yapacağını duyurdu.

12:10 - 11/11/2023 Cumartesi
DHA
Met, Cumartesi günü 1.850 polisin ve Pazar günü de 1.375 polisin görev yapacağını ifade etti.

Met, Cumartesi günü 1.850 polisin ve Pazar günü de 1.375 polisin görev yapacağını ifade etti.

MET, dünkü açıklamasında başkent Londra’da yaklaşık 2 bin polisin görev yapacağını belirterek “Her yıl Anma hafta sonunda büyük bir güvenlik operasyonu yürütüyoruz, ancak bu yılki operasyon daha önce yaptığımızdan çok daha büyük ve karmaşık. Plan, hem Ateşkes hem de Anma etkinliklerini ve Filistin Dayanışma Kampanyası'nın önemli yürüyüşünü kapsıyor” dedi.


Polis teşkilatı, bugün 3’üncüsü düzenlenecek olan Filistin dayanışma yürüyüşünün büyüklüğüne dikkat çekerek hem anma etkinlikleri hem de yürüyüş için başkent Londra’da bazı caddeleri kapattığını belirtti.

Met, Cumartesi günü 1.850 polisin ve Pazar günü de 1.375 polisin görev yapacağını ifade etti.


  • İngiltere’de her yıl 11 Kasım’da, 2. Dünya Savaşı’nın bitişini ilan eden Ateşkes Günü hatırlanır ve yine 11 Kasım’da İngiltere’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarını anmak için 1920'de ilan edilen resmi Anma Günü veya Gelincik Günü etkinlikleri yapılmaktadır. 





#İngiltere
#Londra
#Metropolitan Polisi
#MET
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