İngiliz polisi bugün Londra’daki büyük etkinliklere hazırlanıyor

MET, dünkü açıklamasında başkent Londra’da yaklaşık 2 bin polisin görev yapacağını belirterek “Her yıl Anma hafta sonunda büyük bir güvenlik operasyonu yürütüyoruz, ancak bu yılki operasyon daha önce yaptığımızdan çok daha büyük ve karmaşık. Plan, hem Ateşkes hem de Anma etkinliklerini ve Filistin Dayanışma Kampanyası'nın önemli yürüyüşünü kapsıyor” dedi.