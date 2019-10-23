İngiliz sömürge düzeninin acımasız katliamı: Hosay

Hosay katliamı aynı zamanda Hosay isyanları veya Jahaji katliamı olarak da biliniyor.

Britanya’nın sömürgelerinin çoğunda '1833 Köleliğin Kaldırılması Yasası' kağıt üzerinde kabul edilmiş olsa da gerçekte kölelik kurumu baskılar ile sürdürülüyordu.

İngilizler, 1830'ların sonunda birçok Kızılderilileri şimdiki Trinidad ve Tobago, Guyana, Surinam, Jamaika gibi ülkeleri oluşturan Karayipler'e taşımaya başladı. Sözde köleliğin kaldırıldığı bölgede koloni halindeki bu halklar köle muamelesi gören işçiler olarak çalıştırıldı.

Bir Hosay alayı.

135 yıl geçti

Karayipler'deki pek çok Hintli Müslüman, nüfusu kontrol etmeye çalışan İngiliz makamlarına rağmen din ve adetlerini serbestçe yaşamak için mücadele içerisine girdi. İngiliz sömürge güçlerinin uyguladığı sert kural ve düzenlemelere daha fazla dayanamayan gruplardan biri kölelik düzenini kabul etmediklerini ilan etti.

1884 yılının 30 ekim günü İngilizler tarafından bölgede görevlendirilen Arturh Child isimli yönetici, köleliğe ve baskılara baş kaldıran Trinidad'daki Hosay bölgesi sakinlerine yaylım ateşi açılmasını emretti. İçerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 22 kişi orada hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan yüzlerce kişi çevredeki tarlalara sığındı.



2005 Hosay etkinliklerinden bir bölüm.

Hosay katliamının üzerinden 135 yıl geçti ancak Müslümanlar benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyor.

Günümüzde pek çok Müslüman, inançları, yaşam tarzları sebebiyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor ve hatta öldürülüyor.

Sembolik olarak hazırladıkları Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ait kabri geçiş alayı taşıyor.

Hosay'ı Kerbela ile birleştiriyorlar

Karayipler'de, özellikle Trinidad ve Tobago'da, Aşure Günü yani Muharrem katliamı İngiliz sömürge kayıtlarında Hosay İsyanı olarak anılıyor.

Orada yaşayan Müslümanlar Kerbela gününü Hosay günü ile birleştirerek anma günü düzenliyorlar. Jahaji (Hosay) Katliamı Komitesi'nin öncülüğünde hazırlanan bu anma programlar, Hazreti Muhammed (a.s)'in torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in bambu ve kumaşlardan yapılan sembolik kabrinin taşınması ile başlıyor. Kalabalık tarafından uzun mesafelerin yüründüğü bir geçit töreni ile tamamlanıyor.

Hosay, Trinidad'daki Cedros ve St. James'de kutlanıyor, Guyana'da çıkarılan kanun ile yasaklandı. Jamaika'da ise en büyük ikinci ulusal kültürel etkinlik konumunda.