Avrupa haberleri: İngiltere Başbakanı May Bakanlar Kurulunu değiştirdi İngiltere Başbakanı May Bakanlar Kurulunu değiştirdi İngiltere Başbakan May, kabinede değişikliğe gitti. May'in Bakanlar Kurulunda yaptığı değişikliklerde 5 önemli bakan görevlerinde kaldı.

Haber Merkezi 08 Ocak 2018, 22:47 Son Güncelleme: 08 Ocak 2018, 22:53 AA