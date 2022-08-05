Dünya İngiltere istihbaratına göre Rusya ele geçirilen nükleer santralin güvenliğini riske atıyor
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İngiltere istihbaratına göre Rusya ele geçirilen nükleer santralin güvenliğini riske atıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı günlük istihbarat brifinginde Mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan Zaporijya nükleer santraline odaklanıyor.

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İngiltere istihbaratına göre Rusya ele geçirilen nükleer santralin güvenliğini riske atıyor
Zzaporijya Nükleer Tesisi

Rusya'nın tesisle ilgili niyetleri belirsizliğini korurken, "tesiste gerçekleştirdikleri eylemlerin, tesisin normal operasyonlarının güvenliğini büyük olasılıkla baltaladığı" belirtiliyor.

Santral üs olarak kullanılıyor

"Rus kuvvetleri muhtemelen elektrik santraline yakın bölgelerde faaliyet gösteriyor ve bu bölgelerde bulunan topçu birimlerini Dinyeper Nehri'nin batı kıyısındaki Ukrayna topraklarını hedef almak için kullanıyorlar."

Rus ordusu
Rus ordusu

"Ruslar muhtemelen tesis alanını, komşu Enerhodar şehrindeki güçlerini barındırmak için kullanmış, nükleer santralin korunaklı ortamından yararlanarak ekipmanlarını ve personelini gece Ukrayna saldırılarından kaynaklanabilecek zayiatlardan korumayı hedeflemiş."

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