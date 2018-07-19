İngiltere kraliçesi buluşmada Trump’la dalga mı geçti?

İngiltere’nin 92 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizaeth, 1952 yılından beri 13 ABD Başkanını gördü.

Barack Obamayla ise 2009 yılında tanıştı ve 2016 yılında Obama, Kraliçeyle son ziyaretini gerçekleştirmişti. Kraliçe ile birlikte Windsor kalesinde yemek yiyen Obama, o geceye özel bir broşu hediye olarak takdim etmişti.

Geçtiğimiz hafta ise ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin ardından İngiltere’ye gitmeyi planlıyordu. Ne var ki, daha Trump İngiltere’ye gitmeden protestolar başlamıştı. Ziyaret günü İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Trump'ın kaldığı ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplanarak eylem yapmıştı.

'Amerika'nın utanç kaynağı'

Windsor Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya Trump’un 15 dakika geç gelmesi, reverans yapmaması ve yürürken kraliçenin yanında değil önünde yürümesi Trump’ın adab-ı muaşeret kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kraliçe Elizabeth, o gün Barack Obama ve Michelle Obama’nın bizzat kendi bütçelerinden para harcayarak aldıkları 14 ayar elmas ve yosun akikinden hazırlanan broşu takarak ABD Başkanı’na olan tavrını gösterdi.

Kraliçe Elizabeth'in takdığı broş

Küçük yeşil çiçek şeklindeki broş, yani Obama ve eşinin hediye ettikleri mücevher 2011’De Washington’da bulunan bir vintage mağazasından alınmış. 1950’den kalma bir broş olduğu söyleniyor. Amerikan yapımı olan broş, 14 karat sarı altından yapılmış.