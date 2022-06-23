İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi ikinci gününde sürüyor İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi nedeniyle İngiltere, Galler ve İskoçya'da tren seferleri durma noktasına geldi. Başkent Londra'daki Euston ve London Bridge başta olmak üzere yoğun istasyonlar grev nedeniyle boş kaldı.

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