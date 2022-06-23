İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi ikinci gününde sürüyor

Ülke çapında 40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların, toplu taşıma araçlarının yerine daha çok bisiklet kullandığı görüldü.
Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı.
RMT Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, greve ilişkin açıklamasında, hükümeti anlaşmayı engellemekle suçladı ve görüşmelerin başarısız olması durumunda, daha fazla grevin yapılabileceği konusunda uyardı.
30 yılın en büyük grevi
Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.
Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde yedilik zam isterken, hükümet yüzde üç öneriyor.
Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.
Demir yolu ve metro çalışanlarının cumartesi günü de grev yapması planlanıyor.
DÜNYA
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
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Demiryolu, Denizyolu ve Nakliyat işçileri sendikası RMT, demiryolu şirketlerinin patronlarının işçilere en az yüzde 3'lük bir ücret artışı teklif etmesine rağmen, grevlere devam ederek milyonlarca masum insanı cezalandırmakla suçlandı.
Sendika ise söz konusu zam önerisinin yeterli olmadığını belirterek, görüşmelerin sonuçsuz kalmasından hükümeti sorumlu tuttu.
Grev nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinin 150 milyon sterlinlik bir darbe alacağı düşünülüyor.
Aynı zamanda, grevlerin milyonlarca kişinin işe gitmesini, hastaların hayati sağlık randevularına gitmesini engelleyeceği ve sınavlara giren öğrenciler üzerinde aşırı stres yaratacağından endişeleniyor.
Ancak, RMT'nin Başkanı Mick Lynch, grevin 'gerektiği sürece' devam edeceğini söyledi.
Demiryolu işçilerinin hakları olan kazanımları alması gerektiğini vurguladı.
İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Galler'de de çoğu tren gün boyunca çalışmayacak.<br><br>
Euston, Waterloo ve London Bridge gibi yoğun istasyonların grev nedeniyle boş kaldığı görüldü.<br><br>
Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı.
Başkentte seyahat etmeye çalışanlar, uzun otobüs kuyruklarıyla karşılaştı.<br>
Londra etrafındaki yolların normalden daha yoğun olduğu ve şehir merkezlerine doğru trafik oluştuğu görüldü.<br><br>
\"İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMI ORANLARI ENFLASYON ORANININ ALTINDA KALDI\"<br>Lynch yaptığı yazılı açıklamada, demiryolu şirketlerinin, son birkaç yıldır dondurdukları ücret düzeylerinin biraz üstüne çıkan ama enflasyon oranlarının büyük ölçüde altında kalan maaş artışları önerdiğini belirterek, şunları açıkladı:
“Hükümetin emriyle şirketler binlerce işçiyi, işten çıkarmaya çalışıyor ve zorunlu işten çıkarmalara karşı herhangi bir garanti sunmuyor.
Muhafazakar Parti’nin National Rail ve Transport for London'a 4 milyar sterlinlik fonu kestikten sonra, şimdi bu anlaşmazlığın çözülmesini aktif olarak engellediği açık.
İş koşullarında, maaşlarda ve emekli maaşlarında böylesine bir kesinti gündemi ile karşı karşıya kalan RMT'nin, üyelerimizi savunmaktan başka seçeneği yok.
Network Rail, tren operatörleri ve Londra Metrosu'ndaki grevler devam edecek.
Üyelerimizi bir kez daha dik durmaya, eylemi desteklemeye, grev gözcülerini takmaya ve işyeri adaleti için savaşma kararlılıklarını göstermeye çağırıyoruz.”
Öte yandan, Londra’da Waterloo ve Victoria tren istasyonları da bu sabah terk edildi ve Londra Metrosu'nun büyük istasyonlarında kepenkler kapatıldı.
Sendika yöneticileri ve hükümet arasında devam eden görüşmeler sonuçlanmadı. <br><br>
Tüm tarafların ilerleme eksikliği için birbirini suçlamasıyla birlikte, maaş, iş ve koşullar konusundaki anlaşmazlığı çözmeyi başaramadı.<br>
HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?<br><br>Öte yandan, grev kapsamında İngiltere'nin çoğu, İskoçya ve Galler'in çoğu, Cornwall ve Dorset'in tamamı ve Chester, Hull, Lincoln ve Worcester gibi yerler dahil olmak üzere tüm gün boyunca yolcu trenleri sefer yapmayacak.
Hizmetler öncelikli olarak ana hatlarla sınırlandırılacak ve hizmetlerin yüzde 20'si çalışır durumda olacak. <br><br>
Ancak bunlar bile yalnızca 07:30 ile 18:30 saatleri arasında açık olacak.
Network Rail'deki Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma (RMT) birliğinin binlerce üyesi ve 13 tren operatörü Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yürüyecek.
Eyleme dahil olmayan operatörler de Network Rail sinyalcilerinin greve gitmesi nedeniyle kesintiye uğramaya devam edecek.
30 yılın en büyük grevi<br><br>Son 30 yılın en büyük grevi olarak değerlendirilen eyleme 40 binden fazla işçi katılıyor.
Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor. <br><br><br><br>
Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, acil durum kabinesinin (Cobra) grev nedeniyle toplanacağını duyurdu.<br><br>
Sendikalarla görüşmediğini belirten Shapps, \"Genelde onlarla görüşmem çünkü bu bir hile. Milyonda bir şans olduğunu düşünseydim elbette bunu ilk fırsatta yapardım.\" dedi.<br><br>
RMT Genel Sekreteri Mick Lynch ise anlaşmazlığın aylarca sürebileceği konusunda uyararak, hükümetinin 4 milyar sterlinlik fonu kestiğini ve anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını aktif olarak engellediğini ifade etti.<br><br>
Ülkede, perşembe ve cumartesi günleri de grev yapılması planlanıyor.
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Son 30 yılın en büyük grevi: Birleşik Krallık'ta 50 bin işçi greve gidince ulaşım çöktü
Birleşik Krallık'ta yaklaşık 50 bin demiryolu sendikası üyesi, yüzde 11'lik bir maaş artışı talebiyle greve gitti. Son 30 yılın en büyük demiryolu grevi nedeniyle, İngiltere, İskoçya ve Galler'de demiryolu ağının yarısı kapatıldı, ulaşım felç oldu. İşe gitmeye çalışan bazı İngilizler ise taksiye binmek için küçük bir servet ödedi. Hükümet salgında çalıştıkları için “kahraman" ilan ettikleri işçileri “sorumsuz, kaos çıkaran ya da bölücü" olmakla suçladı.