Dünya İngilterede ev fiyatlarında son 14 yılın en sert artışı yaşandı
AVRUPA

İngiltere’de ev fiyatlarında son 14 yılın en sert artışı yaşandı

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın eylül ayında yüzde 1,7 artış göstererek 2007 yılından bu yana aylık bazdaki en sert yükselişini kaydetti.

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Haber Merkezi AA
İngiltere’de ev fiyatlarında son 14 yılın en sert artışı yaşandı
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İngiltere’de, konut finansman kuruluşu Halifax, 2021 yılı eylül ayına ilişkin konut fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Böylece İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı eylül ayında 4 bin 425 sterlin artarak 267 bin 587 sterline yükselmiş oldu.

Son veriler, ülkede eylül ayı itibarıyla konut fiyatlarının aylık bazda son 14 yılın en sert yükselişini kaydettiğini ortaya koydu.

  • Ülkede konut fiyatları eylülde yıllık bazda ise yüzde 7,4 yükseldi. Konut fiyatlarında ağustosta yıllık bazdaki artış yüzde 7,2 seviyesindeydi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Halifax Direktörü Russell Galley, “Ortalama konut fiyatları bu zamana kadar olduğu en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı.

Halifax’tan yapılan açıklamada, enflasyondaki yükseliş ve vergilerin yükselmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği belirtildi.

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