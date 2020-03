İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk anlattı: 'Yeşil canavar' koydum ismini, ateşim her geçtiğinde 'ben senin yeneceğim' dedim İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk vatandaşı Sude Şensoy süreci anlattı. Şensoy, "Ciddi anlamda solunum problemim vardı, şu an çok iyiyim" dedi. Moralini yüksek tuttuğunu belirten Şensoy, "Yeşil bir canavar gibi bir şey koydum ismini, ateşim her geçtiğinde 'ben seni yeneceğim' dedim. Açıkçası bunu bir dram haline getirmedim. Eve gelenler bana dedi ki 'Eğer stres ve panik yaparsan kalp ve etrafındaki kasların doğal olarak daha fazla kendin kasacak ve şu an solunum sorunu yaşıyorsun ya o daha şiddetli olacak, hiç nefes alamayacaksın' Açıkçası panik de yapmadım. Dalga geçtim, ciddiye almadım değil ama" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Mart 2020, 12:30 Son Güncelleme: 24 Mart 2020, 12:54 Diğer