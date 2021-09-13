Dünya Otel karantinası uygulamasına karşı İngiliz hükümetine dava açılıyor
AVRUPA

Otel karantinası uygulamasına karşı İngiliz hükümetine dava açılıyor

İngiltere'de bir hukuk firması, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açma kararı aldı.

Haber Merkezi Diğer
​İngilterede otel karantinası uygulamasına karşı İngiliz hükümetine dava açılıyor
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Londra merkezli PGMBM adlı firma, çok sayıda yolcuyu temsilen dava açacağını açıkladı.

Şirket, otel karantinası uygulaması için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı, bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre hukuk firması, toplu dava açılmasını sağlayacak şekilde, otel karantinasına giren kişilerin kendilerine başvuru yapmasını ve böylece hükümeti kararını geri almaya zorlamayı hedefliyor.

Hükümet ise ülkeyi korumak için karantina sistemi dahil "kararlı bir eylem" halinde olduğunu, diğer ülkelerin de benzer uygulamalar yaptığını belirtti.

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