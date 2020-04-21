Dünya İngiltereyi karıştıran iddia Firmalar hükümetin almadığı ekipmanları yurt dışına sattı
AVRUPA

İngiltere'yi karıştıran iddia: Firmalar hükümetin almadığı ekipmanları yurt dışına sattı

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadelede kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya'ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Dünyanın birçok ülkesinde maske üretilmeye başlandı.
Dünyanın birçok ülkesinde maske üretilmeye başlandı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

"Başka seçenekleri olmadığını" kaydeden firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve her gün aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğuAvrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.

750 BİN CERRAHİ MASKE İTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Örneğin, dün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maske 3 tıra yüklenerek İtalya'ya gönderildi.

  • Sadece geçen hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maske AB menşeli tırlarca İngiltere'deki depolardan alındı.

"TİCARİ DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK"

Gazeteye konuşan İngiltere Sağlık Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Dr. Simon Festing, yardım tekliflerinin yanıtsız kalmasının ardından bazı üyelerinin yurt dışına koruyucu ekipman satmaya devam ettiğini doğruladı.

Festing, "İşletmeler için son derece zor bir zaman ve İngiltere içine satış yapamazlarsa ticari düzenlemeleri muhtemelen devam edecektir." dedi.

HÜKÜMETE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Haberde, hükümetin, aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar'ın da olduğu ülkelerden ürün temin etmek için çalıştığına atıfta bulunarak, yaşanan bu çelişkiye dikkat çekildi.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı artmış bulunuyor.

Halk Sağlığı Kurumunun yeni kılavuzunda ise Kovid-19 hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedilmişti.

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı
OYNAT 00:26
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Londra'ya iniş yaptığını Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının fotoğrafına da paylaşımda yer verildi. İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer alıyor.


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