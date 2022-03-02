Dünya İnsan değilsiniz İsrailden 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak
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İnsan değilsiniz: İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli kız çocuğuna yaptıkları kan dondurdu. İsrail polisi, geçtiğimiz cuma Kudüs’ün Eski Şehri Şam Kapısı girişinde namaz çıkışı 12 yaşındaki Munawar Burqan’ı hastanelik edene kadar dövdü. Kafasına coplarla vahşice vurulan küçük kızın çene kemiği kırıldı. Burgan’ın bir dizi ameliyat geçirdiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İnsan değilsiniz: İsrailden 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak
Munawar Burqan

İşgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehri Şam Kapısı girişinde cuma namazı çıkışı İsrail güçleri 12 yaşındaki Filistinli bir kızı öldüresiye dövdü. Munawar Burqan adındaki kızı, bir İsrail polisi önce boynuna dayadığı copla sürükledi. Canı yanan küçük kız direnince 2 polis daha olaya müdahale etti ve Burgan’ı yere yatırdı. Daha sonra polislerden biri kızın üzerine çıkıp kafa ve çene bölgelerine copla defalarca vurdu.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

  • Kız can havliyle direnmeye devam etti ancak diğer polisler de olaya müdahil oldu. Polislerden biri kızı çekiştirirken diğeri karına yumruk attı. Kalabalığın tepki göstermesi üzerine bölgedeki diğer İsrail güçleri müdahale etti ve halkın kıza yaklaşmasına müsaade etmedi. İsrail polisinin küçük kızı vahşice darp ettiği anlar, Filistinliler tarafından an be an kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Burqan’ın çene kemiğinin kırıldığı ve ameliyata alındığı açıklandı.

İsrail güçleri Filistinli genç kızı dövüp hastanelik etti
OYNAT 00:52
İsrail güçleri Filistinli genç kızı dövüp hastanelik etti
Kudüs'te işgalci İsrail askerleri, Filistinli genç kızı 'Munwar Burqan'ı vahşice darp etti, yerlerde sürükledi. Filistin kaynaklarına göre, Burkan'ın çenesi kırıldı ve ameliyata alındı.

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