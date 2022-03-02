İnsan değilsiniz: İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak

İşgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehri Şam Kapısı girişinde cuma namazı çıkışı İsrail güçleri 12 yaşındaki Filistinli bir kızı öldüresiye dövdü. Munawar Burqan adındaki kızı, bir İsrail polisi önce boynuna dayadığı copla sürükledi. Canı yanan küçük kız direnince 2 polis daha olaya müdahale etti ve Burgan’ı yere yatırdı. Daha sonra polislerden biri kızın üzerine çıkıp kafa ve çene bölgelerine copla defalarca vurdu.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Kız can havliyle direnmeye devam etti ancak diğer polisler de olaya müdahil oldu. Polislerden biri kızı çekiştirirken diğeri karına yumruk attı. Kalabalığın tepki göstermesi üzerine bölgedeki diğer İsrail güçleri müdahale etti ve halkın kıza yaklaşmasına müsaade etmedi. İsrail polisinin küçük kızı vahşice darp ettiği anlar, Filistinliler tarafından an be an kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Burqan’ın çene kemiğinin kırıldığı ve ameliyata alındığı açıklandı.