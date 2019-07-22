Dünya Irak Başbakanı Abdulmehdiden Tahrana sürpriz ziyaret
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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

İran devlet medyasının haberine göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.

  • Ekim 2018'de başbakanlık koltuğuna oturan Abdulmehdi, Tahran'a ilk ziyaretini 6 Nisan'da gerçekleştirmişti.
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