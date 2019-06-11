Dünya Irak işgal sırasında yağmalanan tarihi eserlerini ABDden geri istiyor
ORTADOĞU

Irak işgal sırasında çalınan tarihi eserlerini ABD'den geri istiyor

Irak işgal sırasında yağmalanan tarihi eserlerini ABD'den geri istiyor

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Dünyanın en eski yaşam bölgelerine ev sahipliği yapan Irak'ın tarihi eserleri savaş sırasında ABD'ye götürülmüştü
Dünyanın en eski yaşam bölgelerine ev sahipliği yapan Irak'ın tarihi eserleri savaş sırasında ABD'ye götürülmüştü

Irak Ulusal Müzesi’ni gezen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Abdülmehdi’nin Irak’ın dünya medeniyeti için tarihi miras niteliği taşıdığını vurguladığı, ülkenin bugünü ve yarınını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

Açıklamada Abdülmehdi’nin Ürdün’den birçok sayıda tarihi eserin iade edildiğini hatırlattığı ve ABD’nin Irak’tan çalınmış 15 bin tarihi eserin yakın zamanda ülkeye iade edileceğini duyurduğu belirtildi.

  • Irak’ın ABD güçlerince Mart 2003’te işgal edilmesinin ardından ABD askerleri Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’nin dünyanın gözü önünde yağmalamıştı.
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
İzlandada ikinci gol

İzlanda'da ikinci gol

​A Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanında.
Askerlik teklifiGenel Kuruluda

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.
Aksa'ya<br>işgalci baskını

Aksa'ya
işgalci baskını

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Ölen oğlunun başından ayrılamadı

​Bolu'daki kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.

Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.
Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.