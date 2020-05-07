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Dünya Irak kabinesi güvenoyuna takıldı 5 bakan güvenoyu alamadı
ORTADOĞU

Irak kabinesi güvenoyuna takıldı: 5 bakan güvenoyu alamadı

Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı. Meclis genelinde 5 bakan güven oyu alamazken, 2 bakanın oylaması ertelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak Meclisi (arşiv)
Irak Meclisi (arşiv)

Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçti.

Mecliste Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi için güvenoylaması yapıldı. Yeni hükümetin 15 bakanı güvenoyu alırken, 5 bakan alamadı, 2 bakanlığın oylaması ise ertelendi.

Seçilen ve güven oyu alamayan isimler

Kabinede Savunma Bakanlığına General Cuma İnad, İçişleri Bakanlığına mevcut Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Maliye Bakanlığına Ali Abdulemir Allavi, Planlama Bakanlığına Halid Necim, İskan ve İmar Bakanlığına Nazenin Muhammed, Spor ve Gençlik Bakanlığına Adnan Dircal, Eğitim Bakanlığına Ali Hamdi, Ulaştırma Bakanlığına Nasır Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanlığına Nebil Kazım, Sağlık Bakanlığına Hasan Muhammed, Elektrik Bakanlığına Macid Mehdi, İletişim Bakanlığına Erkan Şahab ,Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına Adil Haşşuş, Su Kaynakları Bakanlığına Ali Mehdi Reşid ve Sanayi Bakanlığına Menhel Aziz seçildi.

Yeni kabinede Adalet, Göç ve Göçmenler, Tarım, Ticaret ve Kültür Bakanlığı için gösterilen isimler ise güvenoyu alamadı.

Dışişleri ve Petrol Bakanlığı için oylama, aday belirlenmediği için ertelendi.

Yeniden oturum düzenlenecek

  • Başbakan Kazimi ve güvenoyu alan 15 bakan, mecliste yemin ederek görevlerine başladı.Diğer 7 bakanlığın güvenoylaması için mecliste yeniden oturum düzenlenmesi bekleniyor.
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