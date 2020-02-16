Irak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı düzenlendi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 09:55 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 09:59 AA