Dünya Irakta ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı düzenlendi
ORTADOĞU

Irak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi AA
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

  • Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan ABD Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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