Irak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı düzenlendi

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.
- Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Öte yandan ABD Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.