Dünya Irakta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor Bir çoğu ise kayıp
ORTADOĞU

Irak’ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor: Bir çoğu ise kayıp

Irak’ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor: Bir çoğu ise kayıp

Irak’ta 1 Ekim’den beri süregelen işsizlik ve yolsuzluklara karşı çıkan protestolar, toplamda 460 kişinin ölümüne ve 25 bin kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
Iraklı bir gösterici Bağdat’ta, hükümet karşıtı protestolar sırasında bir Irak bayrağı taşıyor.
Iraklı bir gösterici Bağdat’ta, hükümet karşıtı protestolar sırasında bir Irak bayrağı taşıyor.

Irak’ta hükümet karşıtı protestoların merkezinde yer alan aktivistlere karşı düzenlenen suikast girişimleri devam ediyor.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 48 protestocu kayboldu
DÜNYA
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 48 protestocu kayboldu
  • Ülkede sürmekte olan hükümet karşıtı protestolarda aktif rol oynayan aktivistleri hedef alan suikast girişimleri devam ediyor, şimdiye kadar pek çok aktivistin şüpheli bir şekilde kaybolduğu biliniyor.

Irak'ta başbakanlık için İran yanlısı Sudani'nin adının geçmesi tepki çekiyor
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan Divaniye kentinde arabasına patlayıcı yerleştirilen aktivist Sair Ali Tayyip ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar patlama anını kayda aldı. Görüntülerde aktivistin ağır yaralı olarak arabadan çıkarıldığı görülüyor. Çağırılan ambulansın gelmemesi üzerine vatandaşlar yaralı aktivisti özel araçla hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen aktivistin iki bacağından ağır yara aldığı ve çok miktarda kan kaybettiği açıklandı.

Irak’ta 2 aydan üzün süredir devam eden protestolarda birçok aktivist, maruz kaldığı suikast sonucu hayatını kaybederken, çok sayıda aktivistin de kaçırıldığı bildirildi.

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