Irak’ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor: Bir çoğu ise kayıp Irak’ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor: Bir çoğu ise kayıp Irak’ta 1 Ekim’den beri süregelen işsizlik ve yolsuzluklara karşı çıkan protestolar, toplamda 460 kişinin ölümüne ve 25 bin kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Haber Merkezi 16 Aralık 2019, 10:21 Son Güncelleme: 16 Aralık 2019, 10:37 İHA