Dünya Irakta Sadr Hareketi yeni hükümete katılmayacak
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Irak’ta Sadr Hareketi yeni hükümete katılmayacak

Irak’ta Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin, Şii ittifakının Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin kuracağı hükümette yer almayacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Irak’ta Sadr Hareketi yeni hükümete katılmayacak
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Mukteda es-Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yeni kurulacak hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Mukteda es-Sadr’ın yeni kurulacak hükümetin “milis, dışa bağımlı ve yolsuzluklar hükümeti” olacağını düşündüğü ifade edilen açıklamada, Sadr Hareketi'ne bağlı hiç kimsenin Sudani’nin oluşturacağı kabineye katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Sudani hükümetine katılmak isteyenlerin ise hareketten derhal çıkarılacağı uyarısı yapıldı.

Irak’ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Sadr, istediği hükümeti kuramamış ve siyasetten çekilmişti. Sadr, Meclis'te bulunan 73 vekilini de istifa ettirmişti.

Sadr’ın rakibi olan İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise Muhammed Şiya es-Sudani’yi Başbakan adayı göstermişti. İki gün önce Meclis'te seçilen Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid hükümeti kurma görevini Sudani’ye vermişti.

Sudani’nin en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturup Meclis'e sunması gerekiyor.

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